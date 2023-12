Priskeho třesk sestavou: Nervózní jsem nebyl. Náhradníci si šanci zasloužili

Obtížně. Neodehráli jsme náš nejlepší zápas. Druhý poločas byl z naší strany lepší, v tom prvním nám chyběla kvalita, tempo. Ztráceli jsme v osobních soubojích, nezískávali druhé míče. Sice jsme vyhráli, ale určitě jsme nepodali náš top výkon. Nakonec jsme získali tři body i s ohledem na to, jak rozhodl VAR. To byla jedna z drobností, která se na tom také podílela.

V sestavě jste oproti duelu s Betisem udělal hned osm změn. Nebylo to příliš?

Ano, základní sestavu jsme hodně protočili. Těžko po zápase říct, jestli bychom podali lepší výkon, pokud by nastoupila stejná základní jedenáctka jako ve čtvrtek. Ale tohle rozhodnutí jsem učinil já a nijak nervózní jsem z něj nebyl. Ti, kteří dostali šanci v Pardubicích, velmi dobře trénují. Tlačí se do sestavy. V posledních pár týdnech ukazovali, že si zaslouží větší minutáž. Vyhodnotil jsem to tak, že tohle byl ideální moment pro tolik změn, protože jsme po čtvrtku potřebovali nějakou tu energii navíc. A tři body, pro které jsme si jeli, se nám podařilo získat.