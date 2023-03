Fanoušci Dynama se složili na pokutu od Českých drah

Fandové se nakonec s Českými dráhami domluvili na odškodnění. „Doufám, že jsme to vzali za dobrý konec. Ti jedinci, kteří to udělali, si hned uvědomili, že udělali něco špatně. Hned jsme to začali řešit. Domluvili jsme se, že na to vybereme peníze a domluvíme se s Českými drahami, než to půjde k soudu," okomentoval situaci šéf českobudějovických ultras Jan Budinský pro web Dynama.