Glosa: Trpělivost nejen body, ale i aplaus přináší

Po sedm podzimních kol to trvalo.

Aplaus akcím, které v záchranářské bitvě sice neskončily gólem, ba třeba ani šancí, divákům se však líbily. Zvlášť když je předváděli mladí „no name" hráči vypůjčení na hostování nebo pořízení na předchozí Jarošíkově druholigové štaci.

On ostatně provázel i předchozí teplické vystoupení v Ostravě.

„Jestli chceme být jednou klubem, který prodává hráče, a prodává je třeba i do ciziny, jiné cesty není. Musíme hrát fotbalově. V zápasech, kdy jde o hodně, i třeba na těžkých terénech, kdy je riziko mnohem větší. Hrají tak velké týmy, proto apeluji na kluky, proč by nemohli hrát také tak. Jen se nebát," těšily Jarošíka nejen tři důležité body, ale i potlesk, který vnímal on, stejně jako jeho svěřenci.