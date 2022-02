Fortelný chvíli váhal, nakonec se ale v bahně přece jen vyválel

„A to jsem zařadil do sestavy tři stopery, aby se nám něco podobného nestalo," mračil se kouč Karviné Bohumil Páník, že jedna povedená teplická standardní situace připravila jeho tým minimálně o bod, pro který si na Stínadla jel.

„Povedená byla hlavně proto, že jsem mířil na vzdálenější tyč, kluci vytvořili v šestnáctce potřebný tlak na protihráče a gólman nestačil zareagovat," popisoval Fortelný, jak jeho pokus doputoval až do brány a Teplicím se v tu ránu dýchalo v lize lépe. A tak to zůstalo až do konce.