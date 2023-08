FOTBAL ONLINE: Slavia vydřela výhru a dotáhla se na Spartu. Slaví Olomouc i Pardubice. Chystá se Plzeň

Fotbalisté Slavie vstoupili do zápasu na hřišti Mladé Boleslavi s řadou změn a na souhře to bylo znát. Sešívaní měli sice častěji míč na kopačkách, do šancí se však moc nedostávali. Největší možnost měl ve 12. minutě Conrad Wallem, jehož rána však minuta Trmalovu branku. Norský záložník navíc musel na konci poločasu kvůli zdravotním problémům střídat.