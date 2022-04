Hr. Králové - Olomouc 3:0 Fotbalisté Hradce neprohráli pošesté za sebou a drží šesté místo

Minuta Min. Tým Hráč Akce 38. Mejdr 1 : 0 62. Vašulín 2 : 0 78. Vašulín 3 : 0 Záznam online reportáže

Fotbalisté Hradce Králové porazili v domácím utkání 29. kola první ligy Olomouc 3:0 a drží se v tabulce na šestém místě, které by jim zajistilo postup do mistrovské části nadstavby. "Votroky" poslal do vedení v 38. minutě Jan Mejdr a ve druhém poločase se dvakrát trefil Daniel Vašulín. Východočeši neprohráli v soutěži pošesté za sebou a jsou před závěrečným kolem o bod před sedmou Mladou Boleslaví. Olomouc se propadla na desátou příčku.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Souboj Fortuna ligy mezi Hradcem Králové a Sigmou Olomouc.Foto : Josef Vostárek, ČTK

Článek Hostující Hanáci byli v Mladé Boleslavi, kde Hradec Králové hraje v azylu své domácí zápasy, zpočátku aktivnější. V 18. minutě se dožadovali po Vepřekově pádu v pokutovém území odpískání penalty, rozhodčí Černý jim však nevyhověl. Videorozhodčí na utkání nebyl. O chvíli později si naběhl na Breiteho přímý kop Jemelka, jenže z nadějné pozice přestřelil. Hradec Králové hrozil z rychlých brejků a v 38. minutě udeřil. Po rychlé akci na levé straně hřiště našel Vlkanova před brankou nabíhajícího Mejdra a ten otevřel skóre zápasu. Šestadvacetiletý obránce "Votroků" zaznamenal první ligový gól v kariéře. Olomouc mohla ještě do přestávky srovnat, ale Chytilovu střelu zneškodnil pozorný brankář Vízek. Foto: Josef Vostárek, ČTK Michal Leibl z Hradce Králové.Foto : Josef Vostárek, ČTK Trenér hostů Jílek reagoval na nepříznivý stav dvojnásobným střídáním, byl to ale Hradec, který držel ve druhé půli tempo hry. V 53. minutě běžel sám na brankáře Vašulín, jenže nezamířil přesně a zlostně nakopl jeden z reklamních panelů. Vzápětí byl blízko druhému gólu také Mejdr, nicméně při obstřelu těsně minul. V 60. minutě se už domácí dočkali. Po dalším rychlém brejku našel Mejdr v pokutovém území Vašulína a ten lehkou tečí překonal brankáře Macíka. Olomouci se navíc ani v dalším průběhu nedařilo dostat soupeře pod tlak a dvanáct minut před koncem inkasovala potřetí. Vyběhnuvší Macík sice odvrátil míč před jedním z protihráčů, balon se však dostal k Vašulínovi a hradecký útočník zpečetil pátou brankou v sezoně vítězství "Votroků". Hradec Králové porazil Olomouc po čtyřech zápasech. 29. kolo první fotbalové ligy (hráno v Mladé Boleslavi): FC Hradec Králové - Sigma Olomouc 3:0 (1:0) Branky: 60. a 78. Vašulín, 38. Mejdr. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Líkař. ŽK: Mejdr, Vlkanova, Novotný - Slavíček. Diváci: 670. Sestavy: Hradec: Vízek - Klíma, Král, Leibl - Mejdr, Rada (62. Kodeš), Kučera (89. Soukeník), Vlkanova, Novotný - Vašulín, Kubala (86. Prekop). Trenér: Koubek. Olomouc: Macík - Slavíček (75. Hadaš), Hubník, Jemelka, Vepřek (66. Vaněček) - Greššák (46. González), Breite - Navrátil (60. Beneš), Růsek, Zifčák (46. Zmrzlý) - Chytil. Trenér: Jílek. FORTUNA:LIGA Slavia zvítězila v Jablonci a dál vede ligu

