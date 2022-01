Fotbalisté Olomouce odletěli na Maltu bez řady hráčů včetně opor Hubníka a Hály

Do letadla ve Vídni nastoupilo 22 hráčů do pole a tři brankáři, ale chyběly klíčové postavy týmu v podzimní části ligy. "Kvůli svalovému zranění bude chybět brankář Macík, stejný problém měl Roman Hubník, který má rovněž vážné rodinné důvody," řekl Jílek. S týmem neletěl ani nejlepší střelec Sigmy v podzimní části ligy Hála. "Jeho achilovka se neléčí tak, aby byl schopen větší zátěže," uvedl kouč desátého týmu ligové tabulky.

I přes tyto absence chce Jílek využít devět dní k vylaďování formy na jaro, v němž by se Sigmou rád atakovat první šestku v lize. "Absence v kádrech mají v této fázi přípravy i další týmy. Na druhé straně to otevírá šanci dalším, aby se ukázali," řekl kouč.

V kádru už žádné velké změny nepředpokládá. "V případě, že by se naskytla nějaká možnost, tak rádi uvítáme hráče do křídelního prostoru a do zálohy. Ale nehledáme za každou cenu, na ligu budeme ladit s tím, co máme k dispozici," prohlásil Jílek.