Navrátila to táhlo domů. Fotbal miluji, ale nechci sedět na střídačce, říká posila Sigmy

Prý vás to už hodně táhlo domů?

Je to tak. Kdyby ale neměla Sigma zájem, nebylo by mi to nic platné. Nabídka však přišla a já si to vyhodnotil tak, že návrat je pro mě to nejlepší. Pět let na jednom místě bylo hodně. Když jsem kdysi odcházel z Olomouce, říkal jsem si, že už to tady bylo přes závit. Teď je to podobné, třeba mě vše znovu nakopne. Doufám, že to byl dobrý krok.

Jinou nabídku, kromě té od Slovácka na prodloužení kontraktu, jste neřešil?

Ne. Žádná další nebyla.

Odpadne vám nepříjemné dojíždění do Uherského Hradiště. Je to úleva?

Určitě. Dvě a půl hodiny denně v autě nebyl žádný med. Mohl jsem žít i tam, ale to se mi už nechtělo. Doma jsem v Olomouci. Když to šlo skloubit, vždycky jsem rád přijel, a těšilo mě, že jsem odtamtud vypadl.

Nabídku od Sigmy jste dostal už před dvěma roky...

Tehdy jsem se rozhodl zůstat a nelituji. Přišla historická sezona, kdy jsme uhráli poháry, a i jsem si je zahrál. Domů mě to však lákalo, a teď na návrat přišel ten pravý čas. Jsem rád, že můžu být tady a za tím, co bylo, se již nemíním ohlížet.

V minulosti jste dával najevo, že byste rád zkusil zahraniční angažmá. Zdá se, že to už je pasé. Mrzí vás, že si to v cizině nezkusíte?

Jistě. Česká liga je ovšem hodně kvalitní. Cizinci, co jsem přijdou, to poznávají. Myslí si, že to tady nebudou mít moc těžké, ale nejvyšší soutěž je opravdu náročná. V hlavě jsem samozřejmě zahraničí měl, ale když se tady bude dařit, budeme vyhrávat, možná mi to ani tak vadit nebude a budu spokojený.

Ve Slovácku se vám herně dařilo, ale čísla jste tam dobrá neměl. Proč?

Je to tak. Ta byla jen v Olomouci. Už jsem to někde říkal. Možná jsem se až moc podřídil týmu, dělal pro něj maximum. Jsem prostě takový.

Jaké angažmá ve Slovácku z vašeho pohledu bylo?

Krásné. Budu na to vzpomínat do konce života. Parta tam vždycky byla a je úžasná. Nezažil jsem nikde, že by tým táhl tak za jeden provaz.

Jak vás přijali ve staronové kabině?

Normálně. Já už z těch kluků, co tu dnes hrají, ale téměř nikoho osobně neznám. Jen čtyři, co tu hráli, když jsem tu působil a možná některé, s nimiž jsem se někde potkal. Všechno je však v pohodě. V šatně sedím o jedno místo vedle než předtím. Jen si budeme na sebe chvíli zvykat. Časem si to ale určitě sedne.

Co od působení v Olomouci očekáváte?

Dobré výsledky, fotbal pro diváky. Kluci občas ztráceli body na konci zápasů. Doufám, že to se změní, bude nás to všechny bavit a budeme sbírat i body.

V týmu i s ohledem na věk a zkušenosti byste měl patřit k lídrům. Vnímáte to tak?

Asi by to bylo na místě. Nechci však předbíhat a něco vyhlašovat. Uvidíme, jak se vydaří příprava, jan nám to půjde, bude-li držet zdraví. Tlak, co na mě možná bude, si nechci připouštět. Chci hrát fotbal, protože mě baví. I proto jsem se rozhodl pro změnu. Nechci sedět na střídačce, chci být na hřišti. Roky ubíhají, já fotbal miluji, ale jak říkám, na trávníku.

Vrací se do Sigmy jiný Honza Navrátil, oproti tomu, co z klubu před léty odcházel?

Kam jsem se posunul, se ukáže až na hřišti. Sám na sobě cítím, že minimálně lidsky jsem dozrál. Narodil se mi syn, a to mě hodně změnilo. Jsem ke všemu zodpovědnější. A fotbal si beru až moc vážně. Když jsem tady v lize začínal, byl jsem takový uvolněný, a o to jsem to měl snazší. Teď si všechno beru osobně a hodně přemýšlím. Třeba se však zase vrátím k tomu, co bylo dříve.

Co evropské poháry? Jsou pro Sigmu vůbec reálné?