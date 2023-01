"Byli jsme lepší a herně jsme dominovali. Zlín měl šance, ale my jsme to zvládli. Vyzkoušeli jsme si na turnaji řadu variant, ale taky jsme našli v naší hře dost chyb," řekl na tiskové konferenci liberecký kouč Luboš Kozel. Chválil novou posilu útočníka Olatunjiho, jenž odehrál úvodní poločas. "Je to dobrý somatotyp, ukázal své schopnosti a mohl by nám pomoc," mínil trenér Slovanu.