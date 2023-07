Fotbalisty Slovácka by měl posílit účastník ME do 21 let záložník Valenta

Fotbalisty Slovácka by měl posílit záložník Matěj Valenta. Účastník letošního mistrovství Evropy do 21 let dostal od mateřské Slavie svolení trénovat s týmem z Uherského Hradiště a oba kluby dolaďují podmínky jeho působení v moravském celku. Slovácko o tom informovalo na svých internetových stránkách.

Foto: Martin Gregor, FAČR Fotbalisty Slovácka by měl posílit záložník Matěj Valenta, účastník letošního mistrovství Evropy do 21 let.