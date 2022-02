Fotbalisty Slovácka posílil ruský záložník Ljovin

Ljovin podle sportovního ředitele vršovického klubu Miroslava Držmíška odmítl s "Klokany" prodloužit kontrakt, protože se chtěl vrátit do Ruska za rodinou. Nakonec však bude v kariéře pokračovat v Uherském Hradišti. Odchovanec Dynama Moskva v české nejvyšší soutěži celkem odehrál 89 zápasů, vstřelil dva góly a přidal pět asistencí.

"Je to bojovník do záložní řady v dobrém fotbalovém věku, který může vhodně okysličit kabinu. I když se jedná o cizince, tak má letité zkušenosti s českou ligou, navíc ho trenér i další členové realizačního týmu v minulosti vedli, takže ví, co od sebe mohou čekat," řekl sportovní ředitel Veliče Šumulikoski pro web Slovácka.