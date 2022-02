Zimní posila Plzně: cestovatel a antislávista!

„Abych řekl pravdu, vůbec nevím proč. Jak mi to nešlo, dostal jsem se sám dolů. Psychicky jsem se vyždímal," vyprávěl loni na jaře. To si odskočil do Zlína na tříměsíční hostování, kde si vyčistil hlavu a nastoupil cestu zpátky na výsluní. Jenže po letním návratu do Baníku Potočný zase zvadl. Na podzim v lize nepřidal ke svým 37 gólům žádného bratříčka.