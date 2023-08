Fotbalová Slavia dokončila bleskovou výměnu trávníku na stadionu v Edenu

Trenér Jindřich Trpišovský je přesvědčený, že nová plocha bude mnohem kvalitnější. "Procházel jsem si trávník, když byla položená půlka. Vypadalo to dobře. Po dlouhé době jsem vzal za trávu a zůstala, kde má být. Intenzivně se na tom bude pracovat až do neděle, už teď je to o 90 procent lepší než předtím. Jestli se to uchytí, jak má, už v neděli bude mnohem lepší hřiště," řekl Trpišovský na středeční tiskové konferenci v Košicích, kde dnes jeho svěřenci odehrají odvetu s Dniprem.