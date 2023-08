Půjdeme do utkání s tím nejsilnějším, co máme k dispozici, odmítá podcenění Trpišovský. Promluvil i o nové trávě v Edenu

Nedáváme si do hlavy, že máme náskok. Víme, jak silný soupeř nás čeká, byť první zápas vyzněl pro nás. Víme, jakou sílu Dnipro má. Máme respekt. Chybí nám Ogbu, Lingr nebo Wallem. Hrajeme o hodně, je to důležitý zápas v úvodu sezony. Nebereme to tak, že máme výhodnou pozici. Jdeme zápas odehrát tak jako první utkání. Nebudeme na to brát ohled při skládání sestavy. Dnipro má skvělý tým a myslím, že tady to potvrdí. Půjdeme do utkání s tím nejsilnějším, co máme k dispozici. Priorita je postup.