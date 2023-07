Fotbalová Slavia si pojistila jedničku

"Prodloužení smlouvy si strašně moc vážím. Vidím, že klub má zájem o to, abych tady pokračoval, z toho mám velkou radost. Byla to varianta číslo jedna, nic jiného jsem neřešil. Jsem tady strašně dlouho, nechci Slavii opouštět. Navíc poté, co jsme druhým rokem v řadě bez titulu," uvedl Kolář.

Kolář se brzy stane otcem, s manželkou a dcerou klubového šéfa Jaroslava Tvrdíka Janou čekají syna. "Strašně se na to těším, je to moje první dítě. Chlapeček bude mít jméno Sebastian. Termín máme v září, všechno je zatím v pořádku. Musím to zaklepat. Až se narodí, věřím, že ze mě všechno spadne, že mi to pomůže i fotbalově," doplnil Kolář.