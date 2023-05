Fotbalové zklamání tišila lotyšská hokejová euforie. Hodně velký úspěch, raduje se z něj Ikaunieks

„Dneska je to alespoň nějaká radost pro mě," přiznal, neboť zrovna vstřebával zklamání z prohraného mače. „Není příjemné prohrát poslední zápas sezony," pověděl.

Do utkání naskočil až do druhého poločasu za stavu 0:1 pro hosty, ale se svými spoluhráči gólmana Němečka nepřekonal ani jednou. V 52. minutě připravil tutovku pro Polidara a v závěru jeho pokus zastavila tyč. „Kdybychom gól dali, možná by zápas ještě vypadal jinak. Ale jasně, oni měli taky ještě šance z brejků," řekl Ikaunieks, jenž má na severu Čech smlouvu ještě na jeden rok.