Fryšták splatil důvěru vychytanou nulou. Bod je ale málo, věděl po domácí plichtě Slovácka s Hradcem

„Čisté konto mě samozřejmě velice těší. Vzadu jsme utkání zvládli dobře. Moc jsme toho Hradeckým nedovolili. V ofenzívě jsme se ale bohužel neprosadili ani my. Bezgólová plichta je pro nás doma málo,“ netajil se Fryšták se smíšenými pocity.

Věděl, že zejména první poločas se jeho celku nevydařil zdaleka podle představ. „Málo jsme se tlačili do hradecké šestnáctky,“ vypozoroval z branky. „O přestávce v kabině jsme všichni cítili, že musíme přidat. Vrátili jsme se na hřiště s úplně jinou energií. Byli jsme po pauze i díky střídajícím klukům mnohem aktivnější. Vypracovali jsme si nějaké šance, avšak góly jsme bohužel nedali,“ litoval stříbrný medailista ze světového šampionátu do 20 let v roce 2007 v Kanadě.