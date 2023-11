Ukázal jsem, že chytat umím, rýpl si Bajza do bývalého klubu

Další tutovky už východočeský tým Slovácku nedovolil a s centry do šestnáctky si Bajza ve spolupráci se svými parťáky s přehledem poradil. „Také my jsme mohli skórovat. Kdyby to Hais trefil hlavou z malého vápna trochu přesněji, vraceli bychom se domů v ještě lepší náladě. I takhle jsme ale spokojeni. Po předchozím vítězství doma nad Teplicemi jsme podruhé za sebou udrželi vzadu nulu. A teď se připravíme co nejlíp na Liberec,“ myslel už na další duel nejvyšší soutěže, v němž budou mít Hradečtí v sobotu odpoledne výhodu domácího prostředí.