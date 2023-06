Gebre Selassie končí kariéru. Bude manažerem? Teď si chci od fotbalu odpočinout, říká

Byl jsem rozhodnutý již před touto sezonou, ale nechtěl jsem nic říkat. Nemám rád, když se z toho dělá zbytečná haló a odpočítávají se poslední zápasy a podobně. Hodně nalomený jsem byl už po odchodu z Brém, ale lákalo mě vrátit se ještě do Slovanu i kvůli kabině. Nakonec z toho byly roky dva. A bylo moc fajn zase zažívat denní fotbalové radosti a starosti i na české úrovni.

Nechci to dál pokoušet kvůli zdraví. Jako obránce se na hřišti nemůžu vyhýbat soubojům, hlavičkovým i na zemi. Když byl souboj fifty fifty, už jsem necítil, že se mi tam chce strčit tělo, aniž bych bral na zřetel, jak to se mnou dopadne. Riziko pro mě začínalo být moc velké. Už mi nepřišlo rozumný. A konec se stejně blížil. Vím, že bych ještě dokázal hrát, ale jsem rád, že to můžu ukončit teď a jde o moje rozhodnutí a nekončím proto, že bych na hraní už neměl. Jsem přesvědčený o tom, že takhle je odcházet nejlepší. Vždy jsem také říkal, že nechci končit ve stadiu, ve kterém bych potom už nemohl aktivně i s rodinou sportovat. Život bez sportování si nedovedu představit.