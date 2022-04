GLOSA: Liberecký boss nechápal. Slovan čeká perná pauza

Hned na tribuně se poté pustil do diskuse s předsedou představenstva Liberce Zbyňkem Štillerem a dalším jeho členem Josefem Burešem. S posledním zápasem Liberce v ročníku být spokojeni nemohli.

Slovan nechytil start sezony, kdy na první výhru čekal až do osmého kola. Pomohla až výměna trenéra, kdy Pavla Hoftycha nahradil Luboš Kozel a za cíl dostal být do desátého místa. A především prospěla reakce vedení Slovanu, kdy na poslední chvíli před uzavřením přestupů kádr významně posílilo. Přesto Liberec už vzniklou ztrátu nedohnal. Sice až do posledního kola základní části hrál o účast ve skupině o titul, tento ročník však nebyl pro Slovan povedený.