GLOSA: Těžký direkt. Ustojí ho Plzeň?

Přitom právě tohle byla jejich silná disciplína - v uplynulé sezoně a v první polovině podzimu otočili několik zápasů, které se pro ně nevyvíjely dobře. V sobotu padla i další „tradice" Viktorie: dlouhý čas platilo, že pokud vstřelila gól jak první, utkání dovedla do vítězného konce. S Hradcem však narazila.

Plzeň v minulé mistrovské sezoně těžila z vynikající defenzívy. Ta byla základem k většinou těsným výhrám. Obranná fáze však začala Viktorii ve druhé polovině podzimu haprovat. Částečně i dílem únavy z nesmírně náročného programu. S Hradcem na to navázala.

Zatímco dřív soupeře díky obrovské obětavosti a zodpovědnosti klidně nepustila za celý zápas do jediné šance (a když náhodou ano, vytáhl fantastický zákrok brankář Jindřich Staněk), v závěru podzimu už to bylo jiné. V jarní premiéře to pokračovalo, Hradec si vytvořil několik nebezpečných situací. Dvě, tu druhou díky šťastné teči plzeňského Havla, proměnil.