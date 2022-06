Guardiolovi dal košem, tak je ve Spartě. Přivede Dán do Prahy i manželku farářku?

Všechno mohlo být jinak. Před lety ho na pozici speciálního kouče do Manchesteru City lanařili Pep Guardiola s Mikelem Artetou.

Kdyby tehdy dánský expert kývl, nebyl by dnes ve Spartě. Nabídku Pepa Guardioly však odmítl a vydal se na samostatnou trenérskou dráhu jako hlavní kouč.

„Nerad mluvím o tom, co jsem měl dříve za možnosti, jak jsem se tehdy rozhodoval. Zájem předních klubů je příjemný, není však třeba o něm více mluvit," usmívá se pětačtyřicetiletý Dán.

Hložek má hrát blíž k bráně, Sparta mu to vzala, myslí si Václav Němeček v pořadu Přímák.Video : Sport.cz

„Těžký pro nás byl již rok, kdy jsem působil v Antverpách a byli jsme od sebe. Rodina je pro mě důležitá. Jsme přes 22 let spolu, ale jsme také zvyklí cestovat. Dáváme si prostor dělat, co druhý chce a potřebuje. Uvidíme, jak to bude," líčí situaci u rodinného krbu.