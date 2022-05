Hancko se těší na narození potomka. Odchod ze Sparty není prioritou, ale nevylučuje ho

Měl stabilní formu. Dávid Hancko vykázal na obránce i zajímavá čísla, se sedmi góly a pěti asistencemi byl šestnáctým nejproduktivnějším hráčem ročníku.

Sezona skončila a vy se chystáte na radostnou událost. Kdy se má narodit první potomek?

Čekáme jeho narození koncem května, ale může to být i dřív. Moc se oba těšíme.

Těšíte se na syna nebo dceru?

Pohlaví víme, ale řekli jsme si, že do narození to bude naše tajemství.

Foto: Instagram Byla svatba veliká... Hanckovi šel za svědka sparťanský spoluhráč Ladislav Krejčí mladší.Foto : Instagram

Odložil jste kopačky, trénujete už přebalování?

(směje se) Zatím ne, ale jsme připravení. Budeme se to prakticky učit společně. Hodně se těší i prarodiče, kteří jsou připravení nám pomáhat. Vím, že narození dítěte vždycky člověku změní život. Kromě toho, že se moc těšíme, jsme i zvědaví, jaké to bude.

Ve finále Českého poháru jste sice dal parádní gól, ale trofej získalo Slovácko. V lize skončila Sparta třetí a čeká ji Konferenční liga. Takže neúspěšná sezona. Souhlasíte?

Byla neúspěšná. Titul nemáme, skončili jsme v nejvyšší soutěži třetí, domácí pohár jsme také nevyhráli. Odehráli jsme sice i dobré zápasy, ale hodně mrzí ty nepovedené. Z ryze osobního hlediska jsem alespoň rád, že se mi ve větší míře vyhýbala zranění a mohl jsem odehrát hodně zápasů v domácí lize, evropských pohárech i v tom domácím.

Takže rozumíte i zklamání a frustraci fanoušků...

Chápu je. Samozřejmě Sparta si vždy klade nejvyšší cíle, a my jsme žádný nenaplnili. To si uvědomujeme a opravdu nás to mrzí. Věřili jsme, že o titul budeme bojovat do posledního kola nadstavby a získáme MOL Cup. Bohužel se nepovedlo ani jedno.

Foto: AC Sparta Praha Dávid Hancko se může pochlubit trofejí pro nejlepšího hráče sezony podle deníku Právo.Foto : AC Sparta Praha

Čekání na titul se protahuje na devět let. Co Spartě chybí, aby získala ten v pořadí 37.?

Mohu hodnotit jen výkony na hřišti a dění v kabině. Zažil jsem tu časy, kdy v kabině bylo devět zahraničních hráčů, nás Slováky za cizince nepovažuji i proto, že nemáme problémy s komunikací. Situace se změnila, na jaře zůstali jen Dán Casper Höjer a Bulhar Martin Minčev. Komunikace se zjednodušila. Tím rozhodně nechci říct nic proti zahraničním hráčům, ale je velice důležité, jak do kabiny zapadnou, jak v ní fungují. Vidíme i na největších klubech v Evropě, že tenhle proces nějaký čas trvá. Dnes už jen výjimečně dominuje jeden klub několik let. Časy, kdy Sparta na přelomu osmdesátých a devadesátých let získávala jeden titul za druhým a výjimečné druhé místo bylo bráno jako neúspěch, jsou pryč. Konkurence je mnohem větší. I přes letošní třetí místo si myslím, že jde správným směrem. Tohle mužstvo mělo na víc.

Čekání na titul trvá už příliš dlouho, alespoň z pohledu fanoušků. Ti navíc poukazují, že nasazení a výkony některých hráčů nebývají na top úrovni. Nebojují za Spartu, jak by měli...

To si nemyslím. Dřív bylo pro hráče vrcholem se do Sparty dostat. Dnes mají ambice jít do kvalitních zahraničních klubů, a tam se dostanete jen špičkovými výkony. Fotbalisté jsou jen lidé, ne každý zápas se povede, tak jako kluby mají i hráči období lepší a méně vydařená.

Byla to asi moje životní trefa, říká Dávid Hancko. Z dětí v hledišti měl husí kůžiVideo : Sport.cz

Vy jste v sezoně, o níž mluvíme, ale prokazoval velkou stabilitu výkonů na vysoké úrovni. Najdete v ní svůj nejvydařenější zápas a nejdůležitější gól?

Myslím si, že dobrých výkonů, nejen mých, ale celého mužstva, bylo víc. Nenaplnili jsme naše cíle, ale beru je jako příslib do budoucnosti. Z mého osobního pohledu to v pohárech byla například výhra v Evropské lize doma nad Glasgow Rangers 1:0, dal jsem ten jediný gól. Rangers se dostali až do finále. V české nejvyšší soutěži dvě ligová vítězství nad Slavií, u toho třetího, pohárového jsem kvůli zranění nebyl. Vybaví se mi i výhra 1:0 nad Českými Budějovicemi, kdy jsem také skóroval, na Baníku jsem proměnil penaltu, i když mi domácí fanoušci nadávali, nakonec zápas skončil 2:2. Gólem jsem odstartoval naše jarní ligové vítězství nad Slováckem 3:1. Bohužel finálový gól, i když byl pohledný, nic neřešil.

Zmínil jste penalty, jejichž jste neomylným exekutorem. Prozradíte tajemství Hanckových pokutových kopů?

Není v tom žádné tajemství. V mládí jsem penalty nekopal, dostal jsem se k nim vlastně až ve Spartě, a jsem rád, že mi spoluhráči věří. Kopu je v tréninku, i když to je situace, která se s penaltou v zápase nedá srovnat. Už když si v utkání stavím míč, koncentruji se na to, co chci udělat. Oprostím se od všeho kolem i myšlenek, o čem všem může penalta rozhodnout, kolikátá je minuta, jaký je stav utkání. To všechno by mě mohlo ovlivňovat negativně. Pak už jen čekám na hvizd sudího. Brankářům jsem asi nepomohl... (směje se)

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Dávid Hancko ze Sparty Praha oslavuje gól.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Kapitán týmu Bořek Dočkal ukončil kariéru, do zahraničí se chystá Adam Hložek. Jak moc podle vás budou Spartě chybět?

Adamův odchod v podstatě všichni očekávají. Jeho výkonnost v necelých dvaceti letech, kdy už v lize odehrál přes sto zápasů, je úžasná. Moc mu přeji úspěšné angažmá. Poznal jsem ho, když mu bylo nějakých šestnáct let, udělal obrovský skok dopředu, věřím, že se prosadí i v kvalitním klubu. Bořek je fotbalista a člověk, který mě pozitivně nejvíc ovlivnil. Fanoušci nevědí, jak moc pro mužstvo znamená nejen na hřišti, ale zejména v kabině. S jeho ukončením kariéry se těžko smiřuji, ale jeho rozhodnutí respektuji. Dokázal toho hodně.

I vy prý máte nabídky ze zahraničí. Zvažujete také odchod z Letné?

Ve Spartě jsem spokojený, poznal jsem tu několik celoživotních přátel. A Praha je místo, kde chceme s rodinou žít. Odchod pro mne není priorita. Ale nic nevylučuji, pokud to zdraví dovolí, a budu cítit, že na to mám, proč to nezkusit. Čas řešit, co bude dál, přijde v létě.

Ven nespěcháte. Co by se muselo stát, abyste v létě odešel?