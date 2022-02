Svatbu s Plíškovou dokonale utajil, teď Hancka a jeho Spartu zase lechtá nůž na krku

„Je pravda, že v posledních zápasech nás trápí ofenziva. Ale myslím, že takové období potká občas každé mužstvo. Víme, co chceme změnit, mluvíme o tom, řešíme to. V odvetě by měl být vidět rozdíl, chceme do zápasu od začátku vstoupit ofenzivně," ujišťuje obránce Dávid Hancko, který v pohárové sezoně ještě nevynechal ani minutu.