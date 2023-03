Hapal kvitoval získaný bod po třízápasovém půstu, nevyšla mu střídání. O čem se bavil s Nitou?

Body potřebovali jako sůl. Fotbalisté ostravského Baníku po třech ligových porážkách v řadě konečně opět ochutnali, jaké to je neodejít ze soutěžního utkání s prázdnou. Jejich výkonu při remíze 1:1 v Pardubicích sice stále ještě k dokonalosti chyběl pořádný kus, kouč Pavel Hapal by si ale přál, aby získaný bod Baník pořádně nakopl. „I když je to pro nás málo potřebovali jsme se odrazit. Doufám, že to pro nás bude povzbuzení,“ věří 53letý trenér.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Brankář Florin Nita z Pardubic.Foto : Josef Vostárek, ČTK

Článek Jak hodnotíte průběh utkání? Do zápasu jsme vstoupili velice špatně, brzy jsme inkasovali, což pro nás byla taková facka. Na druhou stranu jsme se brzy oklepali a vyrovnali z penalty. Ve závěru první půle jsme pak byli lepším mužstvem. Druhý poločas byl bojovný, nikdo nechtěl nic ztratit. Pardubice byly trošku aktivnější v ofenzivě. Vezeme bod, což si zaslouží pochvalu. Sice cítím zklamání, že jsme nevstřelili vítěznou branku, ale bylo to asi zasloužené. Jak je možné, že jste na povedený závěr prvního dějství nenavázali i v tom druhém? Ve druhé půli jsme byli hodně chyboví. Nepodařilo se nám nic dohrát do konce, měli jsme na naše poměry až příliš mnoho hloupých ztrát míče. Navíc nám ani nevyšla některá střídání, zápas pak dopadl tak, jak dopadl. V zápise o utkání figuroval útočník Jiří Klíma, který nakonec nebyl ani na střídačce. Čím to? Zranil se včera na tréninku. Nevěděli jsme, jak moc vážné to bude a doufali, že se to přes noc zlepší. Ráno řekl, že není schopný nastoupit. V zápise jsme ho ale nechali, protože s námi normálně odcestoval. Asistent trenéra David Mikula hodnotil zápas proti @fcbanikostrava, který skončil nerozhodně 1:1. #pceova @fortunaligacz pic.twitter.com/J0T5oNugFu — FK Pardubice (@FK_Pardubice) March 5, 2023 V jakém stavu byl tým poté, co jste minulý víkend spadli do skupiny, hrající o záchranu? Viděl jsem v týdnu možná ještě větší nasazení a kvalitu v tréninkovém procesu. I tak ale samozřejmě nejsme spokojení s tím, že se nám nepodařilo vyhrát, i když soupeř měl za sebou nějakou šňůru. Remíza je ale spravedlivá, je třeba ji vzít s pokorou a nachystat se na další zápas doma se Spartou. Jak se tedy budete ve vaší aktuální situaci připravovat na Spartu? Odrazili jsme se remízou, získaným bodem. I když je to pro nás málo, tak jsme to potřebovali. Doufám, že nás to povzbudí. Mohl byste vnést trochu světla do té pozápasové strkanice? Člen vašeho realizačního týmu (fyzioterapeut Radek Havala, pozn. red.) dokonce dostal červenou kartu... Jen jsem si všiml, že Florin Nita nějak zdravil naše diváky, jen nevím jakým stylem. Náš člen realizačního týmu se vůči tomu ohradil. Já jsem byl ale na lavičce, takže jsem to bohužel neviděl. Právě s Nitou jste se po zápase bavil, řešili jste spolu tedy nějak tuhle situaci? Ne, to vůbec. Já jsem ho trénoval ještě ve Spartě, ptal jsem se ho tedy, jaké budou jeho další kroky. On říkal, že v Pardubicích bude působit do konce sezóny a pak se uvidí. FORTUNA:LIGA Vyhrocený závěr v Pardubicích! Strkanice, červená pro fyzioterapeuta. Baníkovci rasisticky uráželi