Hapal s Tankem o zkratu nemluvil. Nechal jsem ho, ať popřemýšlí, řekl na startu přípravy

„Není tu teď s námi, ale pořád věřím, že to není definitivní. Ty podmínky byly takto stanovené předem, Slavia si momentálně Ewertona stáhla, ale pořád je to otevřené. Já si myslím, že pokud by nikam nepřestoupil, tak je velká pravděpodobnost, že by mohl s námi ještě jaro odehrát,“ řekl Hapal po prvním tréninku zimní přípravy.

Ostravský trenér tuší, že Brazilce, který se přímo podílel na osmi gólech, kterých v patnácti odehraných ligových zápasech vstřelil šest a na dva další přihrál, by jen těžko nahrazoval. „Trošku mě to mrzí, hlavně z toho pohledu, že k nám přišel po dlouhodobém zranění a nějakou práci jsme tady s ním udělali. Je to podobná situace jako s Plavšičem. I Ewerton se u nás cítil výborně a bylo to na hřišti vidět. Uvidíme, uvidíme, je to otevřené, ale jak se říká, všichni jsme nahraditelní, takže ho budeme muset nahradit,“ řekl Hapal.

Právě na Ewertonův post pravého ofenzivního hráče proto ostravský management získal zatím jedinou zimní posilu, 24letého Slováka Matúše Rusnáka ze Žiliny. „Tím, že Ewe (Ewerton) byl na hraně, tak jsme hledali právě hráče na kraj. I proto ten Rusnák. Hodně jsme s ním komunikovali už na podzim, sám jsem s ním mluvil několikrát, a on se rozhodl pro Baník. Jsem za to rád, je to rychlostní hráč na kraj, což nám zvýší konkurenci na pravé straně,“ poukázal Hapal.

Foto: FC Baník Ostrava/Petr Kotala, Facebook Posila Baníku Ostrava Slovák Matúš Rusnák.

Tomu na úvodním tréninku scházeli kromě Ewertona také stoper Michal Frydrych (lékařská prohlídka), záložník Daniel Tetour (operace kolena a třísel). Všichni ostatní byli přítomni, včetně Ladislava Takácse, který odehrál poslední zápas v září 2022. „Jsem rád, že jsou skoro všichni zdraví a dobře připravení, ale musím to zaklepat,“ pousmál se Hapal.

Scházel také útočník Abdullahi Tanko, jenž do Ostravy přiletí kvůli problémům s odletem z Afriky až o víkendu. Mírné zpoždění startu přípravy u něj tolik nebolí, protože nigerijský fotbalista po vyloučení v závěrečném utkání podzimu proti Slavii dostal od disciplinárky za naběhnutí do Davida Douděry třízápasový trest.

„Zatím jsem s ním na téma jeho zkratu nemluvil,“ přiznal Hapal. „Napsal mi velkou esemesku a v ní se hodně omlouval. Ale já jsem na ni neodpověděl. Odpovím mu až se vrátí. Nechal jsem ho trošku o tom zapřemýšlet, protože to byla neskutečně hloupá chyba. Tohle by hráč jeho formátu neměl udělat, protože to je fakt velké oslabení týmu, hlavně v tom utkání,“ zdůraznil Hapal.

Program přípravy Baníku Ostrava 3. až 4. ledna: zátěžové testy 5. ledna: zahájení společné přípravy 20. ledna: Baník – Vyškov (11:00, Vista) 24. ledna až 3. února: soustředění v Beleku 27. ledna: dvojzápas proti FK Oboloň-Brovar Kyjev a Olimpia Lublaň 30. ledna: dvojzápas proti Dynamu Kyjev a Levski Sofia 2. února: Baník – FK Dečić