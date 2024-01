Velký obchod mezi rivaly je zpečetěn. Kolik doplatí Slavia a jakou roli hrál Kolář? Známe detaily

Staněk měl ve Slavii podepsat smlouvu do června 2027 a jeho cena měla být v tomto transferu stanovena na 1,85 milionu eur (45,5 milionu korun). Jak bude vyplacena? Valenta, jehož si sešívaní stáhli po povedeném podzimu ve Slovácku, dostal cenovku 13 milionů korun.

Červův případ byl trochu komplikovanější, Slavia ho kupovala zpět v rámci dohody z Liberce a jeho hodnota se nakonec vyšplhala na 20 milionů korun. Doplatek ze strany sešívaných by tak měl činit zhruba 12,5 milionu korun. Vršovický klub má zároveň zajištěn patnáctiprocentní podíl z případného dalšího prodeje Valenty i Červa, trochu spoléhá na to, že by se oba mohli ukázat i v evropských pohárech.