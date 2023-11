Havlík v reprezentační formě? To musí posoudit jiní, míní aktuálně nejlepší střelec Slovácka

„V prvním momentě jsem se trochu strachoval, že míč poletí nad břevno. Naštěstí krásně zapadl do sítě,“ radoval se osmadvacetiletý Havlík, který kroutí ve Slovácku už dvanáctou sezonu a nedávno překročil hranici tří stovek odehraných zápasů v elitní soutěži.

Byl šťastný, že po předchozích dvou domácích plichtách Hradišťští před svými fandy konečně zabrali. „V úvodu nás naštěstí po nepovedené malé domů podržel brankář Heča. Když jsme vedli, trochu jsme se pak ve druhé půli zatáhli. Ostravští měli očividně problémy s rozehrávkou. My jsme byli agresivnější a měli jsme už zápas pod kontrolou. Dvacet minut před koncem se nám podařilo zvýšit na 2:0 a utkání jsme poté již dohráli v klidu,“ liboval si.

Ještě nedávno Havlík zdaleka tak dobrou náladu neměl. „Nedařilo se mně podle mých představ. Kazil jsem docela dost přihrávek. Hodně jsme se o tom bavili s trenérem Svědíkem. Rozhodl se posunout mě v sestavě o něco výš. Dostávám se díky tomu mnohem častěji do šancí,“ zamlouvá se mu.

Těží při tom i ze spolupráce s urostlým útočníkem Ciciliou. „Udrží spoustu balonů. Váže na sebe obránce. Je to velká pomoc. Soupeřovi stopeři jsou tím pádem pod tlakem, a my ostatní z toho těžíme,“ pochválil Havlík parťáka.

Fotbalisté Slovácka po triumfech v Plzni a nad Ostravou už poskočili na třetí příčku tabulky nejvyšší soutěže. Havlík k tomu výrazně přispívá. Podle hradišťského kouče Martina Svědíka hraje momentálně v reprezentační formě. „Jsem moc rád, že se mně daří pomáhat mužstvu a že mi to teď padá. Jestli je to na reprezentaci, musí posoudit jiní,“ domnívá se aktuálně nejlepší střelec moravského celku.

Fotbalisté Slovácka by rádi setrvali v tabulce hned za Spartou a Slavií co nejdéle. „Nyní jsme zvládli dvě utkání s velmi těžkými soupeři. Tabulka je ovšem hodně našlapaná. Nebude jednoduché se udržet tak vysoko. Uděláme pro to ale maximum,“ předsevzal si Havlík. Další ligové střetnutí čeká jeho mužstvo v sobotu na stadionu čtvrté Olomouce.