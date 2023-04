Hele mladej, mazej do šatny! Čvančara půl hodiny psancem, po omluvě případ rychle skončil

Hele mladej, co vyvádíš...? Úryvek z jednoho textu Pražského výběru jako by přesně pasoval na letenského reprezentanta. Fotbalová Sparta sice vyhrála v Pardubicích 2:0 a posunula se do čela ligové tabulky před Slavii, přesto se Tomáš Čvančara postaral o nečekanou roztržku s trenéry. Hned po závěrečném hvizdu se ve společném kolečku ovšem všem omluvil, a tak případ skončil ještě dříve, než Pražané naložili do autobusu tři body a odfrčeli vstříc derby v příštím kole...

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Tomáš Čvančara ze Sparty Praha neovládl své emoce.

Článek Půl hodiny psancem. Tomáš Čvančara si sám zadělal na problém. Za stavu 2:0 ho trenéři pošetřili a v 61. minutě místo něj na hřiště vyslali Karabce. Útočník však nesl střídání evidentně špatně a televizní záběry zachytily, jak ho trenéři proto okamžitě vykázali do šatny. „Uchopil to pak za správný konec, v kolečku po zápase se omluvil všem hráčům i trenérům, Mladická nerozvážnost. A taky malá lekce pro Tomáše," hodnotí trenér Brian Priske. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ladislav Krejčí ze Sparty Praha, trenér Brian Priske a Tomáš Čvančara po utkání v Plzni. Celý výstup si spolu ještě vyjasní. „V týdnu s ním budu mluvit, stejně jako s každým dalším hráčem. Za mě je případ uzavřen," ujišťuje dánský kouč. Kuchta a Čvančara - útočníci pro reprezentaci. Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz Co se vlastně stalo? „Chtěli jsme, aby přišel k Adamu Karabcovi, popřál mu štěstí a vyjádřil mu tak zároveň respekt. Což Tomáš nechtěl, tak jsme ho poslali rovnou do kabiny," vysvětluje trenér. „Překročil nějakou hranici: Vše je však uzavřeno tím, že se v kolečku všem omluvil. Máme v týmu mladé hráče s velkým talentem a také velkým egem. I to je dělá dobrými hráči, ale nikdy nesmí být jednotlivec víc než tým. Zvlášť když hrajeme o titul, o to se s Tomáši Rosickým i Sivokem společně snažíme," zdůrazňuje Priske. „Tomáš byl na sebe hodně naštvaný a situaci nezvládl. Hned po konci zápasu se ale omluvil. Vyřeší si to s trenérem mezi sebou," avizuje další reprezentant Jaroslav Zelený. FORTUNA:LIGA Sparta poprvé bez železného muže, ale také premiérově v sezoně před Slavií