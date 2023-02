Hlavatý Limovi nenakládal. Kolář přiznal, že měl i štěstí

Slávistická gólmanská jednička se zapotila při střele Dominika Kostky v první půli a pak se především vytáhla v 69. minutě, kdy se před ní zjevil úplně sám Leandro Lima. Kolář včas nohou zasáhl.

„Chytil jsem to špičkou kopačky. Už jsem čekal, že to bude dávat na přední tyč. Překvapil mě, že to dával na zadní, reflexivně jsem tam nechal nohu, do které mě trefil. Stálo při mně štěstí. Jsem za to rád. Tohle potřebujeme, jsou to zlomové momenty, když se hraje o titul," líčil klíčovou situaci hrdina hostí, v níž zachránil červenobílým jednobrankové vedení, které až v samém záběru navýšil Peter Olayinka.

Spoluhráči Limu nepeskovali. „Nechci mu nakládat. On sám ví, že to měl proměnit, že to byla šance. Věříme, že příště se mu to povede líp," prohodil Hlavatý, motor pardubické zálohy. Po zápase chválil celou středovou trojici domácích kouč družiny z Edenu Jindřich Trpišovský.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Pardubický záložník Michal Hlavatý (v červeném dresu) střílí během zápasu se Slavií.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Sám Hlavatý mohl také vyrovnat. Jeho na první pohled nenápadná střela z 50. minuty doplavala na tyč. „Kluci ani nemohli uvěřit tomu, že to byla střela. Ale byla. Z mého pohledu se balon do brány úplně nestáčel. Byl jsem překvapený, když orazítkoval tyč. Je škoda, že nezapadl do brány," vyprávěl čtyřiadvacetiletý borec.

„Spíše mě hodně překvapilo, že to skončilo na tyči. Myslel jsem si, že to jde tak půl metru vedle. Zpětně ale říkám, že to byla pěkná střela, kroutil to tam fantasticky. Když to skončilo na tyči, tak jsem si oddechl. Vůbec jsem na tu střelu nereagoval, nestihl jsem to. Byl by to krásný gól, stálo při nás štěstí," přiznal Kolář.

Pardubice důstojně pokřtily novou arénu, do které se nastěhovaly jen pár dní před utkáním. „Bylo to úžasné, zápas jsem si užil. Atmosféra? Bomba," liboval se Hlavatý nad tím, jak se mu hrálo před vyprodanými tribunami, na kterých bylo 4620 diváků.