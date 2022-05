Hledejte si nového majitele, slyšeli v Teplicích po záchraně v lize. Pomůže projekt o třech pilířích?

Belgický sklářský gigant postupně utahoval kohoutek s financemi směřujícími na teplická Stínadla a v poslední době začal dávat pravidelně na vědomí, že by chtěl v českém fotbale skončit. Dřív, nebo později.

„Signály máme skutečně už delší dobu," přiznává Řepka, že apely na hledání strategického partnera či dokonce majitele od vedení koncernu sílí.

„Chtěli bychom samozřejmě někoho silného do Teplic přivést, otázkou ale pochopitelně je, zda na to je právě teď vhodná doba," je mu jasné, že v současné tíživé celospolečenské ekonomické situaci představuje hledání nového majitele fotbalového klubu vpravdě nadlidský úkol. Vždyť třeba Viktoria Plzeň ho hledá už pomalu rok a marně. A to může nabídnout mistrovský titul a jako bonus i kvalifikaci o Ligu mistrů.

📹 Pozápasová radost po udržení @fortunaligacz v barážovém dvojzápase! pic.twitter.com/eeCWDPNwHF — FK Teplice (@FK_Teplice) May 22, 2022

Jenže hledejte nového majitele pro klub v chudém ústeckém regionu, kde to jde v posledních letech se sportem od deseti k pěti.

„Je to skutečně k zamyšlení. A určitě i pro politiky. Za neúspěšnou ligovou sezonu, kterou jsme zachraňovali až v baráži, si můžeme samozřejmě sami, ale zmiňovaný stav signalizuje, že pomoc je potřeba. My jsme bojovali o udržení do poslední chvíle, fotbalisté Ústí z druhé ligy vypadli, takže v ní zůstal jen Varnsdorf, velké otazníky se vznáší nad hokejovou Vervou Litvínov, protože nikdo netuší, co s ní v budoucnu bude. I proto si říkám, zda už nedozrál čas, aby se v našem poměrně chudém ústeckém regionu sportu víc nepomohlo. Nemyslím tím financemi pro sport profesionální, ale penězi pro mládež a výchovu talentů," připomíná ředitel fotbalových Teplic tíživou situaci, která se dotýká i jeho klubu.

A do toho aby hledal nového strategického partnera nebo dokonce majitele.

Foto: fk teplice Zleva: předseda představenstva teplického klubu Pavel Šedlbauer, trenér Jiří Jarošík a ředitel FK Teplice Rudolf Řepka.Foto : fk teplice

„Uvidíme, jak to dopadne, protože všechno samozřejmě začíná a končí penězi, od nichž se vše odvíjí. Momentálně ale nejsme v situaci, abychom koupili čtyři nové hráče a mužstvo posílili natolik, abychom se vyhnuli podobným starostem, jaké jsme zažívali v právě skončené sezoně. I když si myslím, že jsme disponovali hráčským kádrem, který měl na víc."

Proto má Řepka v hlavě plán, který by měl napomoci tomu, aby na fotbalových Stínadlech bylo i v současné situaci přece jen lépe a v nastávající sezoně se Teplic záchranářské starosti netýkaly. „Je postaven na třech pilířích - našich odchovancích, hráčích, kteří přijdou na hostování z pražských S, jako tomu bylo v případě Tijaniho, Fortelného či Sejka, a navázané spolupráci s egyptským klubem Al Ahlí, který má velmi dobrou fotbalovou akademii," nastiňuje ředitel Teplic svůj projekt.

Pochopitelně s vědomím, že ze všeho nejdřív musí společně s trenéry a sportovním vedením dořešit další působení osmi hráčů stávajícího kádru, jimž skončila smlouva. A samozřejmě i s přiznáním, že i ony tři pilíře mají svá úskalí.

Foto: Jan Šťastný, ČTK Zleva Matyáš Vágner z Vlašimi, Václav Sejk z Teplic a Petr Breda z Vlašimi.Foto : Jan Šťastný, ČTK

„Chceme jednat se Slavií a Vlašimí, protože v Edenu to vymysleli velmi chytře, když dali devět mladých hráčů do Vlašimi na hostování. Ti kluci se tam ukázali, v baráži hráli skvělý fotbal. Proto se budeme bavit s Přémou Kovářem coby styčným důstojníkem mezi Vlašimí a slávistickým áčkem, zda nenadešel čas, aby udělali krok do nejvyšší soutěže, když už druhou ligu přerostli. Aby hráli a sbírali zkušenosti v Teplicích či třeba Liberci, jako je u nás sbíral sparťanský Sejk. Právě on, stejně jako Fortelný či třeba Tijani pro nás představují prioritu i pro novou sezonu. Záležet bude ale samozřejmě na Spartě a Slavii. Na jejich mínění, zda tihle tři už výkonnostně dorostli natolik, aby v pražských klubech hráli, anebo zda by pro ně bylo lepší, aby u nás dál ještě dostávali patřičný prostor a skvěle se rozehráli," nechává Řepka nahlédnout do svých úvah.

Samozřejmě s tím, že hostování na Stínadlech by se mohlo týkat i dalších mladých šikovných fotbalistů z pražských klubů.

Foto: Jan Šťastný, ČTK Teplický kouč Jiří Jarošík.Foto : Jan Šťastný, ČTK

I projekt spolupráce s Al Ahlí hájí, i když trio egyptských mladíků se během prvního půl roku do ligového kádru neprosadilo.