Baráž nevyšla, spolupráce se Slavií ale pokračuje. Proto vlašimský kouč Hyský věří: Tak zase za rok

Jedno zjištění uklidňuje trenéra Martina Hyského i fotbalovou Vlašim. Projekt spolupráce s pražským Edenem pokračuje, i když první pokus slávistické farmy v barvách blanických rytířů o postup do ligy nevyšel. „Máme za sebou první rok, smlouva je ale podepsaná na dvě sezony,“ připomněl bývalý obránce sešívaných Hyský poté, co barážová konfrontace s Teplicemi skončila nezdarem a on se svými mladíky zůstal tudíž dál ve druhé lize.

Foto: Michaela Říhová, ČTK Senegalský legionář Abdallah Gning (na snímku v souboji s teplickým Vondráškem) na sebe v baráži upozornil.Foto : Michaela Říhová, ČTK

Článek Otázkou samozřejmě je, kolik hráčů ze současného kádru bude pokračovat a s jakým týmem se bude Hyský, který přišel do Vlašimi před rokem, o postup do nejvyšší soutěže či o opětovnou účast v baráži pokoušet. „Samozřejmě bych byl nejraději, kdyby se kádr nezměnil, ale vím, že podobná představa není reálná," je vlašimský kouč smířený s tím, že bude muset postavit a zformovat nové mužstvo. „Tak jako v zimě, kdy odešlo deset hráčů a deset nových přišlo," připouští Hyský, že ho čeká zase sisyfovská práce. Foto: fcsbvlasim.cz/Veronika Hejnová Trenér Martin Hyský na lavičce Vlašimi.Foto : fcsbvlasim.cz/Veronika Hejnová Některé z devíti mladíků, kteří byli ve Vlašimi na hostování ze Slavie, si určitě vyzkouší trenér áčka Jindřich Trpišovský v letní přípravě. Ostatně, na první barážovou konfrontaci do Teplic se přijel podívat, aby je viděl na vlastní oči. „Po baráži jsme spolu nemluvili, ale dostává reporty, o které se stará Přemek Kovář. Moc dobře proto ví, co má ve Vlašimi za hráče. Někteří se určitě objeví v letní přípravě áčka. Pak bude otázkou, jestli si je trenér v kádru nechá nebo ne," je si šestačtyřicetiletý kouč pochopitelně vědom, jaké jsou priority pilotního projektu uzavřeného mezi Slavií a Vlašimí. Pár zajímavých mladých hráčů se Trpišovskému ve Vlašimi nabízí. Dva talentovaní legionáři, třiadvacetiletý Abdallah Gning ze Senegalu a o tři roky mladší John Solomon z Nigerie, mezi nimi. Foto: slavia.cz O některých hráčích hostujících dosud ve Vlašimi bude slávistický trenér Jindřích Trpišovský určitě přemýšlet.Foto : slavia.cz „Zatím je brzy aby odcházeli, i když je pravdou, že Gning přinesl do našeho mužstva něco nového a byla škoda, že pro zranění chyběl v prvním barážovém střetnutí v Teplicích. Je tady ale teprve půl roku, mluví jen francouzsky a adaptace pochopitelně není jednoduchá. Má ovšen všechny předpoklady, aby se fotbalově posunul dál a hrál na nejvyšší úrovni," vzkazuje Hyský do Edenu i dalších klubů, které se začaly o Gninga zajímat. A samozřejmě nejen o něho. Chtějí Slavii nabídnout, zda by pro její mladíky nebylo přece jen lepší, kdyby odešli na hostování k nim do ligy a sbírali zkušenosti v nejvyšší soutěži, než aby pokračovali další sezonu ve druhé lize. I teplický trenér Jiří Jarošík ostatně nastínil podobné úvahy hned po baráži. „Kluci na sebe upozornili, takže věřím, že většina z nich ligu hrát bude," je vlašimský trenér Martin Hyský smířený s tím, že po jeho hráčích sáhne nejen Slavia. Foto: Jan Šťastný, ČTK Zleva Matyáš Vágner z Vlašimi, Václav Sejk z Teplic a Petr Breda z Vlašimi.Foto : Jan Šťastný, ČTK Přesto je optimistou, protože po jarním tažení druhou ligou, a hlavně pak po postupu do baráže zažil fotbal ve dvanáctitisícovém městě pod Blaníkem obrovský boom. „Ještě před půl rokem si nikdo nedokázal představit, že by se ve Vlašimi hrála první liga. S umístěním uprostřed druholigové tabulky panovala spokojenost, hlavním cílem bylo nesestoupit. Kluci se však postarali o probuzení daleko vyšších ambicí. Najednou se začalo mluvit a jednat o podmínkách ligové licence, stadionu, klubové infrastruktuře," věří Hyský, že i tenhle impuls pomůže, aby hrál s Vlašimí v horních patrech tabulky a třeba se za rok pokusil v baráži znovu o postup do nejvyšší soutěže. Zvláště, když projekt spolupráce s pražskou Slavií pokračuje. FORTUNA:LIGA Ligu zachránil, teď ale Jarošík počítá ztráty. V kádru mu chybí dvanáct hráčů

Reklama