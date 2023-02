Šín po vítězství nad rakovinou podepsal smlouvu s Ostravou

Mládežnický fotbalový reprezentant přerušil loni v červnu kvůli onkologickému onemocnění kariéru. Po zotavení začal na podzim individuálně trénovat a v lednu se zapojil do přípravy Slezanů. V únorovém utkání v Brně se při porážce 1:2 dočkal první ligové trefy. Nyní se s mateřským klubem dohodl na prodloužení spolupráce.

"Jsme za to nesmírně rádi. Pro mě je Matěj vzor velkého bojovníka a příklad hráče, které bychom chtěli vychovávat v naší akademii v co největším počtu. Je dobře nastavený, nebojí se hrát, má předpoklady, aby byl velmi užitečným hráčem. Těší mě, že s ním můžeme počítat do dalších sezon," řekl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.