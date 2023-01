Hned dva útočníci pro Zlín, se Slovákem přichází i nedávný král střelců české ligy

Předposlední tým české ligy však potřeboval posily hlavně do útoku. „Na posílení se pracuje. Doufám, že za námi sem ještě aspoň jeden další hráč dorazí," avizoval trenér Pavel Vrba.

„O Libora jsme stáli už před několika lety, v té době to nedopadlo, ale jsem rád, že nyní už to vyšlo. Je to hráč se zkušenostmi, který si prošel velkými kluby, což v naší situaci potřebujeme. Výhodou také je, že se znají s trenérem Vrbou z působení ve Spartě," kvituje na klubovém webu viceprezident Zdeněk Grygera.