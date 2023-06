Hodně mi pomohl Galásek, říká jablonecká posila z Norimberku Náprstek

V týmu jsem měl jako asistenta Tomáše Galáska. Hodně mi pomohl. Ať už s bydlením, nebo čímkoliv dalším, co bylo potřeba zařídit. Vždy jsem mu mohl zavolat. I s jazykem mi hodně pomáhal, dost mi to tam usnadnil. Bylo neuvěřitelný, že se o mě stará takový fotbalista.

Hodně se zaměřují na to, aby i útočník bránil. Přijde mi, že v českých akademiích se na to tolik nedbá. Je tam dril. Každý den dopoledne dvě hodiny na hřišti, další dvě odpoledne. Posilovny, po každém tréninku běhání. A vůbec se nekouká na to, jestli jde o kondiční přípravu nebo herní. Jede se furt a je to fakt náročný.