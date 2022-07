Hoftych ve Zlíně trnul, když Mareček trefil tyč vlastní branky. Už jsme se ho chystali střídat, prozradil

„Škoda jen, že utkání neskončilo 1:1 nebo třeba 2:2, aby diváci viděli nějaké góly," lituje. Podle něj to byl typický úvodní zápas sezony. „Všechny týmy před ní bývají ve velkém očekávání, což s sebou přináší i nervozitu. Každý chce pochopitelně hned zkraje bodovat, aby nezaspal na startu. Oba celky mohly při troše štěstí vyhrát, avšak vzhledem k průběhu střetnutí považuju remízu za zaslouženou," tvrdí Hoftych.

Utkání se hrálo na těžkém terénu, protože před ním skrápěl trávník vytrvalý déšť. A po přestávce pak spustil znovu. „Fotbalisté si někdy v létě stěžují, že není trávník pokropený. Tentokrát ho měli pokropený docela dost," usmívá se kouč Boleslavi. „Hlavně ve druhé půli, kdy se liják opět vrátil, to bylo pro hráče hodně náročné. Museli si dávat velký pozor. Každé podklouznutí mohlo být pro konečný výsledek fatální. Naštěstí jsme byli dobře obuti. Zvládli jsme to," potěšilo ho.

V jednom momentě však přece jen Hoftychovi na lavičce pořádně zatrnulo. Necelou čtvrthodinu před koncem chtěl záložník středočeského celku Daniel Mareček odvrátit centrovaný míč do bezpečí, avšak nechtěně trefil pravou tyčku vlastní branky. „Kdyby balon skončil v síti, byl by to pro nás mimořádně smolný moment. V té chvíli jsme totiž už chystali Marečkovo střídání," prozradil boleslavský trenér.