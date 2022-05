Holeňák povede Varnsdorf. Chtěl jsem se posunout, říká. Cíl má stejný jako Škorpil

Chtěl jste se již osamostatnit?

Ve funkci asistenta trenéra v Liberci jsem byl už pět let a už jsem se chtěl posunout zase trochu dál. Lákalo mě vyzkoušet si pozici hlavního trenéra. V minulosti jsem už jednu nabídku od pana Gabriela (majitel klubu) dostal, jenže ještě jsem chtěl získat nějakou praxi, s Libercem jsme také zrovna hráli Evropskou ligu, takže jsem zůstal. Teď jsem již neodmítl. Myslím, že Varnsdorf ve druhé lize je pro mě ideální volbou. Jednak je tam z Liberce kousek a rovněž klub dlouhodobě spolupracuje se Slovanem Liberec. Pana Gabriela si hrozně vážím a jsem rád, že jsme se domluvili.

Varnsdorf skončil v minulé sezoně šestý, s jakými ambicemi ho přebíráte?

Můj předchůdce Pavel Drsek mi nasadil vysokou laťku, protože sezona se Varnsdorfu povedla. Hráli jak dobrý fotbal, tak dobře dopadli v tabulce. Minimálně bych se tomu chtěl vyrovnat, ale samozřejmě ještě i vylepšit.

Chcete být i ve hře o postup?

Když bych použil slova pana Škorpila, tak bych chtěl získat devadesát bodů, ale pochybuju, že se nám to povede. Pan Škorpil vždy říkal, že mu to hráči většinou pokazili už v prvním kole (směje se). Chtěl bych samozřejmě každý zápas vyhrát a kdyby se nám to podařilo, postoupili bychom. To však říkám v nadsázce. Postupové ambice asi nemáme. Chceme navázat na předchozí sezonu, hrát hezký fotbal a důstojnou roli ve druhé lize.

Zmínil jste trenéra Škorpila, pod nímž jste odehrál nejvíce zápasů v kariéře. Vzal jste si od něj hodně?

Od každého trenéra, který mě v minulosti trénoval, nebo jemuž jsem měl možnost v poslední době dělat v Liberci asistenta, bych si chtěl určitě něco vzít. Ale opičit se po někom nebo někoho napodobovat by nebylo dobré. Chci mít svou tvář a čerpat z vlastních zkušeností.

Máte pověst "hodňáka", nemůže to být v roli hlavního kouče na škodu?

Ono zdání trochu klame. Kdybyste se zeptali třeba Thea Gebre Selassieho nebo Bořka Dočkala, oni by vám řekli... (usměje se) Myslím, že s tím si taky umím poradit. Jsem hodný, ale když je důvod, umím se i dost naštvat. Myslím, že kluci, které jsem trénoval, by vám to potvrdili. Když je potřeba, umím hodně zvýšit hlas. Toho se vůbec nebojím, naopak se na to docela těším.

Máte jako trenér i prvoligové ambice?

Člověk by měl mít nějaké ambice, ale jdu tam s pokorou. Nejdříve musím něco ukázat a něco odvést pro Varnsdorf. Vůči němu by ani nebylo fér, abych tam šel s tím, že si udělám jméno a hned půjdu pryč. Určitě takhle nepřemýšlím. Nejprve bych chtěl něco dokázat a odvděčit se Varnsdorfu za to, že mi dal šanci, které si moc vážím a teprve potom se uvidí.

Jaký budete mít realizační tým?