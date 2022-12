Hotovo! Slavia kývla na prodej Sora, do Edenu přitečou miliony eur

Nigerijský fotbalista Yira Sor přestoupil ze Slavie Praha do Genku. Dvaadvacetiletý útočník podepsal s lídrem belgické ligy smlouvu do roku 2027. Genk to uvedl na svém webu. Pražané zatím transfer nepotvrdili. Podle serveru hbvl.be by se přestupová částka mohla pohybovat kolem 6,5 milionu eur (asi 158 milionů korun).

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Yira Sor přestupuje ze Slavie Praha, bude hrát za belgický Genk.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Sor přišel do Slavie zhruba před rokem z Baníku Ostrava a jméno si udělal především v evropských pohárech. V play off minulého ročníku Evropské konferenční ligy pomohl Pražanům k postupu do čtvrtfinále šesti góly v šesti zápasech. Celkově Sor odehrál v sešívaném dresu 26 soutěžních utkání a vstřelil devět gólů, v lize ale jen jeden. Genk, který vyzdvihl jeho rychlost, dynamiku a techniku, o něj měl zájem už v létě, tehdy se ale kluby nedohodly. Sor začne v Genku trénovat nejprve individuálně a poté se připojí k týmu. Svěřenci trenéra Woutera Vranckena vedou ligu o sedm bodů před Saint-Gilloise.