Hráč podzimu, objev i zklamání. Rajnoch sahá mimo elitní trojku

„Chválili jsme Spartu, Slavii i Plzeň, ale zabrousím do jiného týmu. Nebude to nic špatného. Za mě je hráčem podzimu Marek Havlík, překvapivě nejlepší střelec ligy,“ zmiňuje Rajnoch záložníka Slovácka, jenž se na podzim trefil hned desetkrát.

„Připravil jsem si celý klub, konkrétně České Budějovice. Myslím, že obecně podmínky nemají špatné. Co ale vím, tak to tam nefunguje. Věřím, že trenéři Marek Nikl a Tomáš Zápotočný odvedli dobrou práci. Jsou to kluci, kteří se nevzdávají, nesnáší prohry a udělali maximum, aby to fungovalo. Jenže pokud to neklape na hřišti, tak ani v klubu,“ připomíná Rajnoch nejdříve odvolání Nikla a následně dobrovolný konec Zápotočného.