PŘÍMÁK: Sparta dominuje. Musí ale učinit důležitý krok. Věřím, že vedení na tom už pracuje, říká expert

Hosté ze severu Čech se na Letné dokonce dostali do vedení, další šance ale neproměnili a Sparta utkání góly Ladislava Krejčího a Victora Olatunjiho obrátila. „Tlak na Teplice byl obrovský. Jednak ze strany vyprodané Letné, lavička Sparty také umí udělat tlak, emoce stříkaly. Bylo vidět, že Sparta žije. Přestože hráli v deseti, přišlo mi, že její hráči měli víc sil. Jsou na to zvyklí. Teplicím došly fyzické i mentální síly. Nepodlehnout tomu je obrovsky těžké,“ rozebral bývalý hráč, jenž prošel i německou Chotěbuzí nebo kluby v Turecku.

„Věřím, že vedení Sparty už pracuje na tom, aby oba zůstali na Letné natrvalo,“ uvedl Rajnoch. Vychválil především dánského brankáře. „Vindahlova hra nohama a čtení hry je neuvěřitelné. Sparta s ním hraje v jedenácti. Chyba se stane, ale dává nahrávky, které jsou skoro gólové nebo předfinální. Jsou vědomé, on je strašně klidný. Je to obrovská pomoc,“ vypíchl dvaačtyřicetiletý exreprezentant.

Učinil by v zimě nějaké zásahy do kádru? „Neměnil bych to, co funguje. Pokud by nikdo odešel, nezasahoval bych do toho,“ zmínil Rajnoch.