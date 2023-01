Hradci vypadli útočníci, Kubala by už ale v Plzni mohl hrát. Nepanikaříme, říká Koubek

Vašulín si poranil kotník na začátku ledna v přípravném zápase se Slavií, pak už nehrál. Kubala vynechal duel proti sešívaným i všechna následná přípravná utkání na soustředění v Turecku. „Ale už jsem v tréninkovém procesu, hlavní příčiny zranění jsou pryč a cítím se teď dobře. Uvidíme, co v sobotu zvládnu," naznačuje Kubala, že by i přes herní výpadek mohl týmu v otevíracím utkání jara ve Štruncových sadech pomoct.

„Máme opravdu kvalitní duo vepředu. Když tyto dva hráče nemáte k dispozici, musíte to řešit. Ale v přípravě dostali šanci jiní, góly jsme dávali," praví Koubek. Solidně se v zimě jevil další z forvardů Matěj Koubek. „Dostal větší prostor, než se čekalo. Šanci chytil za správný konec. Kéž by si to přenesl do mistrovských zápasů. Progres každopádně udělal," chválí kouč mladšího nositele stejného příjmení, jenž se v přípravě třikrát trefil.