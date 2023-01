Kouč Svědík ve Slovácku prodloužil. S brankářem Nguyenem pro zápas s Budějovicemi počítá

Zatím nechce příliš spekulovat, kam by se mohlo Slovácko za tu dobu posunout. „Já mám teď v hlavě především půlrok, který nás bezprostředně čeká. Chceme se z osmé příčky ligové tabulky rozhodně posunout před nadstavbou mezi nejlepších šest mužstev. Postavení Plzně, Slavie a Sparty je asi jasně dané, ale nebylo by špatné obhájit čtvrté místo z loňska a předloňska. A bylo by krásné se dostat znovu do Evropy. Máme k tomu šanci i v domácím poháru," připomněl, že se Hradišťští na podzim probojovali do čtvrtfinále MOL Cupu.