Vrba dostal před ligovým startem slivovici pro štěstí. Vypijeme ji, až klapne záchrana, slíbil kouč Zlína

„Máme za sebou kvalitní zimní přípravu včetně soustředění na Maltě, kde jsme mohli trénovat na přírodních trávnících a utkat se se silnými soupeři. Výsledky sice nebyly rozhodně optimální, ale měl jsem možnost poznat hráče v těžkých zápasech. Věřím, že jsme na ligu dobře připraveni a že se nám povede uhrát to, co si všichni přejeme," tvrdí Vrba.

Po odchodu Jawa do Mladé Boleslavi se mu vyplnilo přání ohledně zkvalitnění ofenzívy. Ze sousedního Slovácka přišel bývalý reprezentační útočník Kozák a z polského Krakowa bude ve Zlíně hostovat slovenský forvard Balaj. Obranu Ševců vyztužil zkušený stoper Jeřábek, který na podzim působil ve slovenských Michalovcích. „Věřím, že s posilami budeme střelecky mnohem efektivnější než na podzim," přeje si trenér.

Před nedělním premiérovým duelem s Baníkem, v němž Vrba v minulosti působil jako hráč i trenér, cítí zdravé napětí. Bude to pro něj speciální utkání i proto, že v průběhu podzimu musel nuceně ostravskou lavičku opustit.

„Vím dobře, kde mě vychovali, ale to půjde teď stranou. Udělám všechno pro to, abych se Zlínem Baník porazil. Vstup do ligy bude v naší situaci nesmírně důležitý. Naší výhodou může být, že řadu ostravských fotbalistů dobře znám, avšak na hřišti pak stejně budou rozhodovat jiné věci," uvědomuje si Vrba, který od místních dostal před ligovým startem pro štěstí láhev slivovice. „Vypijeme ji společně až klapne záchrana," slíbil.