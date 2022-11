Hradec přezimuje pátý. Koubek: Hrajeme o záchranu, porážky kazí dojem

„Máme nešťastné období. Kluci nezvládli zápas s Pardubicemi, tam jsme asi pána boha urazili. V Liberci velká snaha, proti Slovácku enormní. Nechali jsme celou tabulku se na nás natlačit a hrajeme o záchranu," zhodnotil Koubek na pozápasové tiskové konferenci.

Hradec přezimuje na pátém místě Fortuna ligy s devítibodovou ztrátou na třetí Spartu. Naopak na jedenáctou Zbrojovku Brno, tedy na místa znamenající po základní části účast ve skupině o záchranu, mají Východočeši náskok jen tří bodů.

„Samozřejmě prohry kazí dojem z podzimu, je to škoda. Mrzuté. Se Slováckem by byl pro nás bod dobrý i z hlediska psychologie, že by se série proher přerušila," smutnil trenér po zápase, ve kterém jeho mužstvo vedlo ještě o poločase 1:0. „Co se týče přístupu a organizace hry, sehráli jsme utkání, jak jsme chtěli. Kluci do toho dali všechno. Bohužel jsme nebyli odměněni, protože jsme udělali chyby. Slovácko vytěžilo z minima maximum, prokázalo vyšší rutinní fotbalovou kvalitu. Při vyrovnávací brance nás rozebrali," uznal Koubek.

KONEC | Ve vyrovnaném utkání se Slováckem nakonec bohužel prohráváme 1:2. Nedá se nic dělat, ale i tak v tabulce přezimujeme na krásném pátém místě!👍 ⚫⚪ #votroci pic.twitter.com/Cr4Oo4CxrC — FC Hradec Králové (@FCHradec) November 13, 2022

Rozhodující moment přišel v 69. minutě, kdy byl v pokutovém území sražen Filip Vecheta. „Stále ještě nezkušený Filip Čihák udělal opravdu hloupý faul. Takhle to nemůže řešit, zbytečná penalta. Hloupost, která nás stála body, alespoň jeden jsme si zasloužili," nešetřil kouč kritikou.

Hradec Králové nastupuje pravidelně se třemi středními obránci a stále v nejvyšší české soutěži patří mezi nejméně inkasující celky. Celkem obdržel za 16 kol 19 branek, za poslední tři duely však hned sedm.

Nemáme horší stopery

„Jeví se mi, že stopeři znejistěli, o tento post jsme se opírali. Někdy to otevřeme, někdy pozdě vystoupíme, někdy je málo důrazu. S hráči o tom hovořím, nejsem úplně spokojený s individuálními výkony zadních hráčů. Máme ještě Leibla a Ševčíka, naši stopeři nejsou horší než v jiných mužstvech. Někdy se to prostě takto seběhne, občas máme i trochu smůly," nastínil Koubek, že klub žádné výrazné posilování do obrany během zimní přestávky neplánuje.

Až se liga opět na konci ledna rozběhne, čeká Hradec těžký úkol v podobě výjezdu do vedoucí Plzně. „Nemáme nic předem prohraného, ale ze začátku jarní části to bude zřejmě nejtěžší zápas. Tabulka vypadá stále dobře, ale vidíme bodové stavy napříč ní. Když třikrát stojíte, samozřejmě se propadáte. Mrzí nás to," podotkl zkušený trenér.