Štastný Trpišovský zaneřádil kalhoty: Mrzí mě, že jsme nepřidali ještě gól. Kluci bojovali za dres Slavie

Nehoda to nebyla (smích). Váhal jsem, protože jsem čekal na ostatní z lavičky, ale oni se loudali. Nechtěl jsem, aby hráči čekali pod tribunou dlouho, tak jsem si zkrátil cestu skluzem. Doma dostanu vynadáno, že se bude muset prát, protože to jsou vítězné kalhoty.

Parádní vstup do zápasu, kdy jsme si aktivitou vynutili situace, po kterých padly góly. V první půli nám šly standardní situace, což vycházelo z osobních soubojů, kde jsme byli důrazní a dokázali je vyhrávat. Rychle jsme vedli 3:0 a pak hru kontrolovali. Kromě jedné situace jsme soupeře nepustili do zakončení, z naší strany dominantní výkon po všech stránkách. Skvělý výsledek.

Tým byl tak nastavený, hladový a cítil sám, co má dělat. Spíše jsem se snažil uhlídat kluky vzadu, aby měli stále dobré postavení a chuť pracovat. Sparta se musela víc tlačit dopředu a my se mohli prosazovat běžecky a v otevřených prostorech. Tím jsme získali převahu.

Tým musím jednoznačně pochválit, byl to jeden z největších apelů před zápasem. Věděli jsme, že soupeř bude mít centimetrovou a váhovou převahu. Bylo vidět, že kluci nepřemýšlí, jestli utrží ránu. Šli do toho s obrovskou intenzitou. Na druhou stranu i přes řadu soubojů nebyly na hřišti ostřejší zákroky a nějaké skluzy zezadu.

Naším nejlepším hráčem byli fanoušci, vytvořili fantastickou kulisu. Jsme silní v domácím prostředí a už na rozcvičení byl téměř plný stadion, měli jsme husí kůži. Fandění bylo úžasné. Zbytek se přidal týmovým výkonem a nechtěl bych rozlišovat hráče, všichni se dotkli optimálního výkonu. Někdo dal góly, ale takový výsledek by nebyl, aniž by se podíleli všichni.

Fotbal je krásný a krutý zároveň, že v minulosti jsme podali kvalitní výkony, ale neproměnili šance. Teď je dáte a vyhrajete takovým rozdílem. Kluci byli nahecovaní, užíváme to za Slavii i za lidi. Kdyby měl stadion trojnásobnou kapacitu, bylo by vyprodáno. Mám radost hlavně z výkonu a toho, jak kluci bojovali za slávistický dres a šanci, kterou dostali. Co se týče vývoje ligy, byl to důležitý zápas s týmem z čela tabulky. Primárně ale sbíráme body a na konci je jedno, proti komu je získáme.