Hrozně nechutný pro soupeře, nechtěl bych proti němu hrát, říká o Mosquerovi bývalý hráč

Zatímco u Mosquery můžeme sledovat odvážné průniky z křídla, přesné centry i povedená zakončení, Klusáček upozorňuje ještě na jednu méně akcentovanou přednost 32letého fotbalisty. „Je úžasná jeho kondiční stránka, jak je schopný opakovat výkony. Může hrát co tři dny a nepoznáte to na něm," chválí Mosqueru jeho bývalý trenér.

Spolupráce v Bohemians přitom neměla příliš šťastné vyvrcholení poté, co Mosquera údajně zaskočil vedení Klokanů podpisem s Plzní. „Ten odchod byl překvapivý, dlouho se řešila smlouva, podle mých informací z vedení byli domluveni. Že on to prezentoval jinak, já do těch detailů nevidím, ale ten rozchod nebyl úplně přátelský, to je pravda," přiznává Klusáček.