Hruška v Plzni končí, hledá nové angažmá

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Hložek do Leverkusenu? Správný krok a super zpráva pro český fotbal

Patrik Schick je českým Fotbalistou roku zaslouženě. Byl to nejlepší střelec loňského EURO spolu s Cristianem Ronaldem, padalo mu to tam i na klubové úrovni v Leverkusenu. S Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem jsou česká TOP 3. Teď, když skončily ligové soutěže, jsem hodně zvědavý na reprezentaci v Lize národů. Čekají nás super soupeři. Kluci mají šanci ukázat, kam se za poslední dobu posunuli. A s napětím čekám, jestli se potvrdí přestup Adama Hložka do Leverkusenu. To by podle mě byla skvělá zpráva pro český fotbal.