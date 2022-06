Hubník už tady není, musíme ho nahradit. A dokážeme to, tvrdí olomoucký trenér Jílek

Hubník, který ukončil kariéru, měl stále vysokou kvalitu, spoustu zkušeností, velké slovo v kabině a byl také prodlouženou rukou trenéra a mentorem pro mladší spoluhráče. „Už se k tomu neupínám. Roman byl pro nás z dlouhodobého hlediska nesmírně důležitý hráč, má za sebou skvělou kariéru, poslední zápasy tady odehrál ve velkém stylu. Ale prostě skončil, není tady a my musíme hledat veškeré možnosti, jak ho nahradit nebo týmově převzít jeho přínos pro tým. Myslím, že to dokážeme. Jen to možná bude mít přesah na více hráčů než na jednoho," říká olomoucký kormidelník.

Odborníci spekulují o tom, že zastoupit ostříleného borce by měl především osmadvacetiletý Vrašil. „Budu se snažit naplnit očekávání. Nerad bych se však s Romanem srovnával a vytvářel na sebe zbytečně tlak. Věřím ale, že budu podávat solidní výkony, obrana celkově bude pevná a nebudeme soupeře pouštět moc k bráně," řekl Právu stoper, který v nejvyšší soutěži celkem odehrál 111 zápasů a vstřelil dva góly.

„Nelze jednoznačně říci, že ho zastoupí právě Vraštil. Alternací máme více. Z reprezentace se nám vrátili Poulolo a Jemelka, kteří tento týden mají ještě volno. Vůdčí roli by měl převzít Víťa Beneš. Lukáš by měl do defenzivy přinést větší konkurenci a tvůrčí schopnosti," reagoval lodivod Hanáků s tím, že nyní bude muset hráče zejména pořádně poznat v tréninku.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Sigmy Olomouc Václav Jílek v utkání Fortuna ligy na Letné.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Máme na to nějaký čas. Budeme jim muset určit správné role, systém, protože v poslední době jsme v obraně hodně alternovali ze čtyřky do trojky. Chceme to udržet, mít zvládnutá obě tato rozestavení a uvidíme, jak ti hráči budou v přípravě vypadat, jak obhájí vhodnost postů, které jim určíme," konstatoval Jílek.