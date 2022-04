I zázraky se mohou opakovat, věří Pardubice, že se barážovým starostem vyhnou

„To se nás ale štěstí drželo. Možná proto, že nás soupeři nebrali tak vážně, nejspíš i proto, že jsme byli nováčkem. Jenže letos se nám vyhýbá, takže nedotáhneme do vítězného konce ani zápas, v němž třikrát vedeme, což byl případ utkání s Českými Budějovicemi. Nebo bereme jen bod ze střetnutí, v nichž máme víc gólových šancí než soupeř, ale neproměníme je. Což se nám pro změnu stalo s Hradcem Králové a naposledy s Jabloncem. V tom je zásadní rozdíl od loňské sezony," ví po roce on i jeho trenérský kolega Jiří Krejčí, co jsou to bezesné noci.

„I rychle inkasované góly v zápasech s Plzní, Libercem či Zlínem se do výsledků a bodových ztrát promítají," přiznává při pohledu na letošní tabulku Krejčí.

„I proto mě fotbal v noci budí a s myšlenkami na fotbal ráno vstávám. Neumím vypnout."

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Pardubic Jaroslav Novotný.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Aby ne, když na jaře získal jeho tým pouhé čtyři body, které ve vršovickém vyhnanství uhrál postupně remízami se Slováckem, Hradcem Králové, Českými Budějovicemi a teď naposledy s Jabloncem.

Poslední výhru, a tudíž tříbodový profit, si připsal loni 18. prosince. Také ve Vršovicích, i když v duelu s Bohemians paradoxně v roli hosta.

I proto se Pardubice zmítají u dna tabulky s 21 body a jako chiméra se tři kola před koncem základní části jeví představa, že by unikly skupině o záchranu.

„Klíčové pro nás budou poslední dva zápasy s Teplicemi a v Karviné. Šest bodů by nám na cestě tabulkou vzhůru i vzhledem k losu soupeřů hodně pomohlo," věří o šest let starší z pardubických trenérů Jaroslav Novotný, že šance vyhnout se play out pořád existuje.

„Zkusíme zabodovat i na Slavii, i když víme, že Pražané hrají o titul a hlídají si každý bod. Ale když v Edenu vyhrála Karviná, proč bychom se o to rovněž nepokusili?" chytá se Novotný i stébla naděje, byť vzápětí přiznává: „I když nevím, zda se podobný zázrak může ještě jednou opakovat."

„Skupina o záchranu nás nejspíš nemine, myšlenky na baráž, nebo snad dokonce sestup si nepřipouštíme," je i jeho trenérský kolega přesvědčený, že pardubický celek je schopen prodrat se alespoň na třináctou příčku a baráži se vyhnout.

A i kdyby snad došlo k nejhoršímu, je tady ještě další naděje. Sparťanská rezerva, která má na to, aby ve druhé lize skončila v tabulce do třetího místa. Postoupit do nejvyšší soutěže by pochopitelně nemohla a v tom případě by se jeden z týmů na čtrnácté či patnácté ligové příčce baráži vyhnul.