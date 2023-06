Intenzita, tempo! Tvrďák Koubek se ujal vlády nad Plzní. Trénoval už i exslávista Traoré

„Poslouchej! Dávej pozor, co říkám," křikl kouč na záložníka Adama Vlkanovu. Na trávníku v Luční polykal dávky i záložník Ibrahim Traoré, jehož transfer ze Slavie do Plzně by se měl dotáhnout definitivně do středy. Ve trojici s kapitánem Lukášem Hejdou a záložníkem Lukášem Kalvachem na jednom ze stanovišť piloval dlouhé minuty výskok a hru hlavou. Poté se s Brazilcem Cadu, který se vrátil z hostování z Ostravy, a Nigerijcem Durosimnim, zapojil do nácviku střelby.